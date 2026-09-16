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Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка

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Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка - фото 2
Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Countdown To Extinction
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка - фото 1
  • Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка - фото 2
  • Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602537976478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Countdown To Extinction
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Skin O' My Teeth, Symphony Of Destruction, Architecture Of Aggression, Foreclosure Of A Dream, Sweating Bullets, This Was My Life, Countdown To Extinction, High Speed Dirt, Psychotron, Captive Honour, Ashes In Your Mouth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1992 года в формате Picture Disc. Megadeth — американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Она входит в четверку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду с Slayer, Metallica и Anthrax). В общей сложности было выпущено 13 альбомов, которые разошлись тиражом в 25 миллионов копий.

Отзывы о товаре Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602537976478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Countdown To Extinction
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Skin O' My Teeth, Symphony Of Destruction, Architecture Of Aggression, Foreclosure Of A Dream, Sweating Bullets, This Was My Life, Countdown To Extinction, High Speed Dirt, Psychotron, Captive Honour, Ashes In Your Mouth
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1992 года в формате Picture Disc. Megadeth — американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Она входит в четверку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду с Slayer, Metallica и Anthrax). В общей сложности было выпущено 13 альбомов, которые разошлись тиражом в 25 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Megadeth - Countdown To Extinction (picture) (0602537976478) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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