Описание товара Oceansize - Effloresce (coloured) (0607618023508) виниловая пластинка

2LP - Лимитированное издание, винил желто-красного цвета с вихревым рисунком. Компания Beggars Arkive объявляет о переиздании на виниле потрясающего дебютного альбома Oceansize 2003 года Effloresce. Двенадцать треков альбома сочетают в себе мерцающие, атмосферные звуковые ландшафты с настойчивыми барабанами и фирменной гипнотической атакой трех гитар, которая вывела их в авангард так называемой «новой прогрессивной революции» 2000-х годов. Перекликаясь с масштабными инструментальными композициями Mogwai, рок-экспериментализмом Jane's Addiction и звуковым натиском My Bloody Valentine, Oceansize достигли новых высот грандиозной, эфирной и совершенно захватывающей музыки. Участники Oceansize познакомились во время учебы в Солфордском университете. В 1999 году они самостоятельно выпустили свой первый EP Amputee за которым последовал EP A Very Still Moment, прежде чем подписать контракт с Beggars Banquet в 2000 году. В 2002 году они выпустили EP Relapse на этом же лейбле, продюсером которого выступил один из их кумиров, Тим Смит из Cardiacs. Треки с этих EP, такие как Amputee и Saturday Morning Breakfast Show, вошли в их дебютный альбом. Effloresce — что означает «взрываться или словно распускаться в цветок» — был первоначально выпущен 29 сентября 2003 года. Все треки были записаны и спродюсированы Крисом Шелдоном (Foo Fighters, Feeder) весной/летом 2003 года. Альбом включает синглы Catalyst Remember Where You Are и One Day All Could be Yours, а также треки Long Forgotten и Massive Bereavement в которых звучат завораживающие струнные партии в исполнении дуэта виолончели, скрипки и альта Мартина и Кимберли Маккаррик.