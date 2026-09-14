Описание товара Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка

Елена Тонра, возможно, и не страстная пловчиха, но звучание нового альбома Daughter, "Stereo Mind Game", подобно океану, в который так и хочется нырнуть. Третий альбом британской группы и первый студийный альбом за семь лет исследует, что значит быть разлученным с любимыми людьми и даже с самим собой — сложная тема. Трио Daughter, состоящее из Елены Тонры, Игоря Хаэфели и Реми Агилеллы, было образовано в 2010 году. После выпуска двух студийных альбомов, "If You Leave" (2013) и "Not to Disappear" (2016), а также саундтрека к видеоигре "From Before the Storm" (2017), они решили сделать перерыв. Однако незадолго до этого они вместе репетировали в Лос-Анджелесе, между гастролями на разогреве у The National и своими первыми сольными концертами в Южной Америке. Именно там началась работа над новым альбомом. После этого наступила тишина — как в группе, так и между участниками. В течение следующих нескольких лет, пока участники работали над собственными проектами, включая сольный альбом Тонры под псевдонимом Ex:Re, Daughter время от времени встречались для совместной работы над песнями в студиях Лондона, Портленда и Сан-Диего, где Хэфели прожил шесть месяцев в 2019 году. Центральным романтическим персонажем альбома стал человек, с которым Тонра познакомилась там, приехав из Лондона. Между ними возникла сильная связь, но она знала, что их разделяет Атлантический океан. Daughter начали всерьез записывать двенадцать песен альбома в 2021 году. Хэфели, проживающий в Бристоле, встретился с Тонрой в студии Middle Farm Studios в Девоне. Агилелла, проживающий в Портленде, штат Орегон, записал свои барабанные партии в студии Bocce Studio в Ванкувере, штат Вашингтон. Хэфели выступил продюсером нескольких песен, а Тонра спродюсировала «Junkmail». Остальные песни они продюсировали совместно. Стремление преодолеть физические расстояния, чувство, усилившееся во время пандемии, вплетено во многие из этих треков. В песне «Wish I Could Cross the Sea» мы слышим голосовые сообщения от юных племянницы и племянника Тонры, живущих в Италии. В «(Missed Calls)» есть еще одно голосовое сообщение, в котором друг описывает сон. Обработанное модульными эффектами, оно звучит невероятно жутко. ??Эти сообщения, попытки наладить связь с близкими людьми, которых вы не можете видеть, «могут вытащить вас из колодца», — говорит Тонра, — но только если вы возьмете трубку. Если вы впустите других, может появиться красота. Глубокие чувства исходят от смычков 12 Ensemble, лондонского струнного оркестра, представленного на многих треках альбома. Аранжированные Хэфели и Тонрой и оркестрованные Джозефиной Стивенсон, произведения были, что символично, записаны в The Pool, помещении в Бермондси, на юге Лондона.Это здание раньше было общественной баней. Квартет духовых инструментов также придает "Neptune" и "To Rage" приятное звуковое тепло. Если ранние работы Daughter черпали свою силу в обезоруживающей и эмоциональной честности, то "Stereo Mind Game" затрагивает контрастные чувства. "Речь идет о том, чтобы не работать в абсолютных категориях", - говорит Хэфели. После более чем десятилетия изображения самых мрачных эмоций, Daughter записали свой самый оптимистичный и почти сияющий альбом на сегодняшний день.