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Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка

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Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 1
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 2
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 3
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 4
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 5
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 6
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 7
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 8
Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Planet Her
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 1
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 2
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 3
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 4
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 5
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 6
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 7
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 8
  • Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726928
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399456811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Planet Her
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Woman, Naked, Payday, Get Into It (Yuh), Need To Know, I Don't Do Drugs, Love To Dream, You Right, Been Like This, Options, Ain't S**t, Imagine, Alone, Kiss Me More, You Right (Extended), Up And Down, Tonight, Ride, Why Why
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Woman, Naked, Payday, Get Into It (Yuh), Need To Know, I Don't Do Drugs, Love To Dream, You Right, Been Like This, Options, Ain't S**t, Imagine, Alone, Kiss Me More, You Right (Extended), Up And Down, Tonight, Ride, Why Why

Отзывы о товаре Doja Cat - Planet Her (0194399456811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399456811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Planet Her
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Woman, Naked, Payday, Get Into It (Yuh), Need To Know, I Don't Do Drugs, Love To Dream, You Right, Been Like This, Options, Ain't S**t, Imagine, Alone, Kiss Me More, You Right (Extended), Up And Down, Tonight, Ride, Why Why
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Woman, Naked, Payday, Get Into It (Yuh), Need To Know, I Don't Do Drugs, Love To Dream, You Right, Been Like This, Options, Ain't S**t, Imagine, Alone, Kiss Me More, You Right (Extended), Up And Down, Tonight, Ride, Why Why
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Отзывы


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