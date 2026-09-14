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Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка

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Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 1
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 2
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 3
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
Heavy Heavy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 1
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 2
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 3
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726893
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429157055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
Heavy Heavy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rice, I Saw, Drum, Tell Somebody, Geronimo, Shoot Me Down, Ululation, Sink Or Swim, Holy Moly, Your Lady
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка

Группа Young Fathers в составе Аллойсиуса Массакуа, Каюса Банколе и Г. Хастингса выпустит свой долгожданный новый альбом «Heavy Heavy» в 2023 году. Этот проект из 10 треков знаменует возвращение к истокам, без сторонних продюсеров, лишь с крошечной домашней студией, несколькими приборами и микрофонами: всё подключено, всё под рукой. Аллойсиус пишет об альбоме: «Каждая запись должна быть лучше предыдущей. Таков наш менталитет. Если бы она не была лучше, её бы не выпустили». Для него этот альбом даже не столько о десяти песнях в трек-листе, сколько о том, что произошло с трио за долгие, безумные годы после «Cocoa Sugar». «Heavy Heavy» — это свидетельство того, что осталось от того времени: успех выживания, избыток существования. «Мне нравится название „Heavy Heavy“, потому что в нём есть всё, плюс всё, что только можно представить», — добавляет Г. «Максимализм. Не какое-то похудение. Оно кажется полным, весомым. А если произнести его дважды, это придаёт ему игривость». Для Young Fathers нет дресс-кода. Танцы, а не мош. Бёдра подёргиваются, ноги скользят, в голове вспыхивают искры радости и сочувствия. Подпольное, но никогда не мрачное место. Всё ещё молодое, спустя несколько лет, даже если тяжёлый, тяжёлый груз мира, кажется, растёт день от дня.

Отзывы о товаре Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429157055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
Heavy Heavy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rice, I Saw, Drum, Tell Somebody, Geronimo, Shoot Me Down, Ululation, Sink Or Swim, Holy Moly, Your Lady
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа Young Fathers в составе Аллойсиуса Массакуа, Каюса Банколе и Г. Хастингса выпустит свой долгожданный новый альбом «Heavy Heavy» в 2023 году. Этот проект из 10 треков знаменует возвращение к истокам, без сторонних продюсеров, лишь с крошечной домашней студией, несколькими приборами и микрофонами: всё подключено, всё под рукой. Аллойсиус пишет об альбоме: «Каждая запись должна быть лучше предыдущей. Таков наш менталитет. Если бы она не была лучше, её бы не выпустили». Для него этот альбом даже не столько о десяти песнях в трек-листе, сколько о том, что произошло с трио за долгие, безумные годы после «Cocoa Sugar». «Heavy Heavy» — это свидетельство того, что осталось от того времени: успех выживания, избыток существования. «Мне нравится название „Heavy Heavy“, потому что в нём есть всё, плюс всё, что только можно представить», — добавляет Г. «Максимализм. Не какое-то похудение. Оно кажется полным, весомым. А если произнести его дважды, это придаёт ему игривость». Для Young Fathers нет дресс-кода. Танцы, а не мош. Бёдра подёргиваются, ноги скользят, в голове вспыхивают искры радости и сочувствия. Подпольное, но никогда не мрачное место. Всё ещё молодое, спустя несколько лет, даже если тяжёлый, тяжёлый груз мира, кажется, растёт день от дня.
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Отзывы


Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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