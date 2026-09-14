Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Young Fathers - Heavy Heavy (5054429157055) виниловая пластинка
Группа Young Fathers в составе Аллойсиуса Массакуа, Каюса Банколе и Г. Хастингса выпустит свой долгожданный новый альбом «Heavy Heavy» в 2023 году. Этот проект из 10 треков знаменует возвращение к истокам, без сторонних продюсеров, лишь с крошечной домашней студией, несколькими приборами и микрофонами: всё подключено, всё под рукой. Аллойсиус пишет об альбоме: «Каждая запись должна быть лучше предыдущей. Таков наш менталитет. Если бы она не была лучше, её бы не выпустили». Для него этот альбом даже не столько о десяти песнях в трек-листе, сколько о том, что произошло с трио за долгие, безумные годы после «Cocoa Sugar». «Heavy Heavy» — это свидетельство того, что осталось от того времени: успех выживания, избыток существования. «Мне нравится название „Heavy Heavy“, потому что в нём есть всё, плюс всё, что только можно представить», — добавляет Г. «Максимализм. Не какое-то похудение. Оно кажется полным, весомым. А если произнести его дважды, это придаёт ему игривость». Для Young Fathers нет дресс-кода. Танцы, а не мош. Бёдра подёргиваются, ноги скользят, в голове вспыхивают искры радости и сочувствия. Подпольное, но никогда не мрачное место. Всё ещё молодое, спустя несколько лет, даже если тяжёлый, тяжёлый груз мира, кажется, растёт день от дня.
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