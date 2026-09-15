Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка
Helloween - Немецкая пауэр-метал-группа. Считаются одними из основоположников пауэр-метала, а их второй и третий студийные альбомы, Keeper of the Seven Keys, Pt. 1 и Keeper of the Seven Keys, Pt. 2 считаются шедеврами жанра. Впервые под этим названием музыканты выступили в 1984 году. Единственные участники, оставшиеся в группе с того момента и до нынешнего времени - Михаэль Вайкат и Маркус Гросскопф. С 1989 года состав несколько раз менялся. В связи со сменой вокалистов в истории группы обычно выделяют «эпоху Хансена», «эпоху Киске» и «эпоху Дериса». В нашем магазине мы предлагаем купить лицензионные музыкальные альбомы группы Helloween на виниловых пластинках, CD, DVD, Blu-Ray дисках. Чтобы купить Виниловые пластинки и CD-диски с музыкой, больше нет необходимости в походах по магазинам. Теперь это возможно сделать прямо из дома, посетив интернет-магазин лицензионной музыки Bomba-Music Позвоните нам по тел. +7 (495) 730-96-09, и мы поможем вам оформить ваш первый в нашем магазине заказ с максимальной для вас выгодой.
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