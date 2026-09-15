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Van Morrison - What's It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Morrison - What's It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка

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Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 5
Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Whats It Gonna Takex
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Morrison - What&#039;s It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Van Morrison - What's It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Exile
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602445182251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Whats It Gonna Takex
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dangerous, Whats It Gonna Takex, Fighting Back Is The Normal, Fodder From The Masses, Cant Go On This Way, Sometimes Its Just Blah Blah Blah, Money From America, Not Seeking Approval, Damage And Recovery, Nervous Breakdown, Absolutely Positively The Most, I Aint No Celebrity, Stage Name, Fear And Self-Loathing In Las Vegas, Pretending
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - What's It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка

Виниловые пластинки Exile представляют собой идеальный выбор для ценителей качественного джаза. Это стандартное издание в формате 2 LP порадует вас высоким качеством звука благодаря 180-граммовому весу каждой пластинки. Издание имеет типоразмер 12 дюймов, что обеспечивает удобное прослушивание и хранение. Все виниловые пластинки черного цвета, что подчеркивает их классический стиль и утонченность. Они находятся в состоянии Still Sealed (SS), что гарантирует их абсолютную новизну и отсутствие повреждений. Конверт пластинок также полностью запечатан, сохраняя свое оригинальное состояние. Эта коллекция была произведена в Великобритании, что говорит о высоких стандартах качества изготовления. Бренд Exile известен своим вниманием к деталям и стремлением предложить слушателям только лучшее. Данная виниловая пластинка станет шикарным дополнением к вашей музыкальной коллекции или отличным подарком для любого меломана. Насладитесь великолепным звучанием джаза на виниле вместе с Exile!

Отзывы о товаре Van Morrison - What's It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Exile
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602445182251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Whats It Gonna Takex
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dangerous, Whats It Gonna Takex, Fighting Back Is The Normal, Fodder From The Masses, Cant Go On This Way, Sometimes Its Just Blah Blah Blah, Money From America, Not Seeking Approval, Damage And Recovery, Nervous Breakdown, Absolutely Positively The Most, I Aint No Celebrity, Stage Name, Fear And Self-Loathing In Las Vegas, Pretending
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловые пластинки Exile представляют собой идеальный выбор для ценителей качественного джаза. Это стандартное издание в формате 2 LP порадует вас высоким качеством звука благодаря 180-граммовому весу каждой пластинки. Издание имеет типоразмер 12 дюймов, что обеспечивает удобное прослушивание и хранение. Все виниловые пластинки черного цвета, что подчеркивает их классический стиль и утонченность. Они находятся в состоянии Still Sealed (SS), что гарантирует их абсолютную новизну и отсутствие повреждений. Конверт пластинок также полностью запечатан, сохраняя свое оригинальное состояние. Эта коллекция была произведена в Великобритании, что говорит о высоких стандартах качества изготовления. Бренд Exile известен своим вниманием к деталям и стремлением предложить слушателям только лучшее. Данная виниловая пластинка станет шикарным дополнением к вашей музыкальной коллекции или отличным подарком для любого меломана. Насладитесь великолепным звучанием джаза на виниле вместе с Exile!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Morrison - What's It Gonna Take? (0602445182251) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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