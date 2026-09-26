Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 626667
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753369791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка
Музыкальный альбом Nina Simone. Переиздание альбома 1965 года в серии "Acoustic Sound".
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753369791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Музыкальный альбом Nina Simone. Переиздание альбома 1965 года в серии "Acoustic Sound".
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Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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