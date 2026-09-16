Top.Mail.Ru
Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка - фото 1
Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
I
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588768613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
I
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Scarred for Life, Still in the Dark, The Game, Game over, Remorse and Regret, Alonely, I Return, Drowning in Sadness, Dead or Alive?, The Journey's End, Breathing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка

Студийный альбом шведской рок-группы Nightingale. В релиз вошли восемь перезаписанных песен с первых четырех альбомов группы, кавер-версия песни Edge of Sanity из Infernal, а также совершенно новая песня "Better Safe Than Sorry". Альбом имеет статус коллекционного из-за ограниченного тиража и высокого спроса.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588768613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
I
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Scarred for Life, Still in the Dark, The Game, Game over, Remorse and Regret, Alonely, I Return, Drowning in Sadness, Dead or Alive?, The Journey's End, Breathing
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом шведской рок-группы Nightingale. В релиз вошли восемь перезаписанных песен с первых четырех альбомов группы, кавер-версия песни Edge of Sanity из Infernal, а также совершенно новая песня "Better Safe Than Sorry". Альбом имеет статус коллекционного из-за ограниченного тиража и высокого спроса.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightingale - I (0196588768613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...