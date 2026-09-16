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Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка

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Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 1
Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 2
Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 3
Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Dreamweaver
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 1
  • Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 2
  • Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 3
  • Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
In My Room
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
In My Room
Barcode
[4250382452416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Dreamweaver
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Al A Different Light, Nightfall, Dreamweavers, I Give My Tears, Behind My Eyes, Hollow, Empty Beaches, In A Storm, Winter's Ghost, Closure
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Al A Different Light, Nightfall, Dreamweavers, I Give My Tears, Behind My Eyes, Hollow, Empty Beaches, In A Storm, Winter's Ghost, Closure



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
In My Room
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
In My Room
Barcode
[4250382452416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Dreamweaver
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Al A Different Light, Nightfall, Dreamweavers, I Give My Tears, Behind My Eyes, Hollow, Empty Beaches, In A Storm, Winter's Ghost, Closure
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Al A Different Light, Nightfall, Dreamweavers, I Give My Tears, Behind My Eyes, Hollow, Empty Beaches, In A Storm, Winter's Ghost, Closure


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trentemoller - Dreamweaver (coloured) (4250382452416) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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