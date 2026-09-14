Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black
Корпус Formula — это современное и стильное решение для сборки ПК, отвечающее всем современным требованиям. Он обладает весом 7,52 кг и выполнен в универсальном черном цвете. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что обеспечивает отличную устойчивость и удобство при сборке. Корпус Formula обеспечивает множество возможностей для организации хранения данных: два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых жестких дисков. Это позволяет гибко управлять доступным пространством для SSD и HDD. Для эффективного охлаждения системы корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм каждый. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а длина поддерживаемой видеокарты достигает 410 мм, что позволяет устанавливать практически любые современные комплектующие. Особенностью корпуса является ARGB-подсветка, которая добавляет яркие визуальные акценты вашей системе и позволяет настраивать освещение по собственному вкусу. На боковой стенке корпуса установлено прозрачное окно из стекла, которое демонстрирует внутреннее убранство техники. Для расширения максимально использованы семь слотов расширения, что позволяет реализовать широкий спектр возможностей для апгрейда системы. Типоразмер корпуса — Midi-Tower, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым нужна функциональность и компактность. Корпус изготовлен из сочетания качественного пластика, прочной стали и эстетичного стекла, что гарантирует долговечность и современный внешний вид. Formula — это не просто корпус, это стильная и эффективная часть вашей компьютерной системы, которая удовлетворяет все современные требования к производительности и удобству использования.
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