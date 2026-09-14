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Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black

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Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 4
Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 8
Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 9
Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 8
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 9
  • Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726765
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 x 425 x 435 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black

Корпус Formula — это современное и стильное решение для сборки ПК, отвечающее всем современным требованиям. Он обладает весом 7,52 кг и выполнен в универсальном черном цвете. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что обеспечивает отличную устойчивость и удобство при сборке. Корпус Formula обеспечивает множество возможностей для организации хранения данных: два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых жестких дисков. Это позволяет гибко управлять доступным пространством для SSD и HDD. Для эффективного охлаждения системы корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм каждый. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а длина поддерживаемой видеокарты достигает 410 мм, что позволяет устанавливать практически любые современные комплектующие. Особенностью корпуса является ARGB-подсветка, которая добавляет яркие визуальные акценты вашей системе и позволяет настраивать освещение по собственному вкусу. На боковой стенке корпуса установлено прозрачное окно из стекла, которое демонстрирует внутреннее убранство техники. Для расширения максимально использованы семь слотов расширения, что позволяет реализовать широкий спектр возможностей для апгрейда системы. Типоразмер корпуса — Midi-Tower, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым нужна функциональность и компактность. Корпус изготовлен из сочетания качественного пластика, прочной стали и эстетичного стекла, что гарантирует долговечность и современный внешний вид. Formula — это не просто корпус, это стильная и эффективная часть вашей компьютерной системы, которая удовлетворяет все современные требования к производительности и удобству использования.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal Z6 Black




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 x 425 x 435 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это современное и стильное решение для сборки ПК, отвечающее всем современным требованиям. Он обладает весом 7,52 кг и выполнен в универсальном черном цвете. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что обеспечивает отличную устойчивость и удобство при сборке. Корпус Formula обеспечивает множество возможностей для организации хранения данных: два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых жестких дисков. Это позволяет гибко управлять доступным пространством для SSD и HDD. Для эффективного охлаждения системы корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм каждый. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а длина поддерживаемой видеокарты достигает 410 мм, что позволяет устанавливать практически любые современные комплектующие. Особенностью корпуса является ARGB-подсветка, которая добавляет яркие визуальные акценты вашей системе и позволяет настраивать освещение по собственному вкусу. На боковой стенке корпуса установлено прозрачное окно из стекла, которое демонстрирует внутреннее убранство техники. Для расширения максимально использованы семь слотов расширения, что позволяет реализовать широкий спектр возможностей для апгрейда системы. Типоразмер корпуса — Midi-Tower, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым нужна функциональность и компактность. Корпус изготовлен из сочетания качественного пластика, прочной стали и эстетичного стекла, что гарантирует долговечность и современный внешний вид. Formula — это не просто корпус, это стильная и эффективная часть вашей компьютерной системы, которая удовлетворяет все современные требования к производительности и удобству использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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