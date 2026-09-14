Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W
Блок питания 750W Formula AP-750MM - это надежное и мощное устройство, которое отлично подойдет для сборки мощной игровой или рабочей системы. Стандарт ATX12V 2.4 и активный PFC обеспечивают стабильное и эффективное энергоснабжение компонентов вашего компьютера. Этот блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который обеспечивает отличное охлаждение и позволяет устройству работать бесшумно. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin, количество разъемов 4+4-pin CPU - 2, количество разъемов 6+2-pin PCI-E - 4, количество разъемов 4-pin IDE (Molex) - 2, количество разъемов 15-pin SATA - 6. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Standard, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Это позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на счетах за электроэнергию. Длина кабеля питания материнской платы составляет 55 см, что обеспечивает удобство при монтаже и обеспечивает достаточно длину для большинства корпусов. Блок питания Formula AP-750MM обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение вашего компьютера, защищая его от перегрузок и скачков напряжения. Этот блок питания идеально подходит для тех, кто ценит надежность, эффективность и качество. Соберите мощную систему с блоком питания Formula AP-750MM и наслаждайтесь высокой производительностью и стабильной работой вашего компьютера.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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