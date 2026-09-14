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Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS)

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Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS) - фото 2
Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS) - фото 1
  • Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS) - фото 2
  • Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726656
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS)

Сетевой фильтр-удлинитель ExeGate представляет собой надежное и практичное устройство, обеспечивающее безопасность ваших электрических приборов. Этот удлинитель отличается компактностью и высокой функциональностью, что делает его идеальным для использования как дома, так и в офисе. Сетевой фильтр обладает следующими характеристиками: - **Вес**: Легкий и удобный в использовании, вес всего 0,249 кг. - **Длина шнура**: 1,8 метра, что позволяет разместить удлинитель на достаточном удалении от розетки. - **Цвет**: Элегантный черный цвет, который гармонично вписывается в любой интерьер. - **Максимальный ток нагрузки**: До 10 ампер, что гарантирует безопасное подключение большинства бытовых приборов. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: До 2200 Вт, что позволит подключать мощные электрические устройства. - **Страна производитель**: Китай, что гарантирует качественное исполнение и надежность конструкции. - **Входная вилка**: Тип IEC 320 C14, используется для подключения к различным источникам питания. - **Общее количество розеток**: 5 розеток типа F (евророзетка), позволяющих подключить одновременно несколько приборов. - **Заземление**: Все пять розеток оборудованы системой заземления, что обеспечивает дополнительную защиту при эксплуатации. - **Рабочее напряжение**: 220 В, что соответствует стандартному напряжению электросети. Этот сетевой фильтр-удлинитель от ExeGate станет вашим надежным помощником, обеспечивая стабильное и безопасное использование электроприборов.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель ExeGate представляет собой надежное и практичное устройство, обеспечивающее безопасность ваших электрических приборов. Этот удлинитель отличается компактностью и высокой функциональностью, что делает его идеальным для использования как дома, так и в офисе. Сетевой фильтр обладает следующими характеристиками: - **Вес**: Легкий и удобный в использовании, вес всего 0,249 кг. - **Длина шнура**: 1,8 метра, что позволяет разместить удлинитель на достаточном удалении от розетки. - **Цвет**: Элегантный черный цвет, который гармонично вписывается в любой интерьер. - **Максимальный ток нагрузки**: До 10 ампер, что гарантирует безопасное подключение большинства бытовых приборов. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: До 2200 Вт, что позволит подключать мощные электрические устройства. - **Страна производитель**: Китай, что гарантирует качественное исполнение и надежность конструкции. - **Входная вилка**: Тип IEC 320 C14, используется для подключения к различным источникам питания. - **Общее количество розеток**: 5 розеток типа F (евророзетка), позволяющих подключить одновременно несколько приборов. - **Заземление**: Все пять розеток оборудованы системой заземления, что обеспечивает дополнительную защиту при эксплуатации. - **Рабочее напряжение**: 220 В, что соответствует стандартному напряжению электросети. Этот сетевой фильтр-удлинитель от ExeGate станет вашим надежным помощником, обеспечивая стабильное и безопасное использование электроприборов.
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Отзывы


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