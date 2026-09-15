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Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178

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Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 1
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 2
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 3
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 4
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 1
  • Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 2
  • Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 3
  • Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 4
  • Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
450 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661006
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
270

Описание товара Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178

Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8B 3 Sockets предназначен для защиты электронной техники от сетевых, импульсных помех, перегрузок по току, а так же от короткого замыкания. Рассматриваемая модель гарантирует стабильную, безотказную и длительную работу приборов, тем самым предупреждая их повреждения из-за перепадов напряжения. Благодаря проводу длиной 1.8м, фильтр ExeGate может выполнять функции удлинителя. Автоматический предохранитель отключает розетки при коротком замыкании или превышении допустимого тока. Внутри установлены специальные платы, на которых закреплены варисторы для защиты от импульсных токов. Корпус устройства изготовлен из качественного пластика. Три евророзетки с заземлением позволяют подключить к сетевому фильтру 3 прибора с максимальной нагрузкой не более 2200 Вт. Рядом с розетками находится кнопка включения/выключения.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8B 3 Sockets предназначен для защиты электронной техники от сетевых, импульсных помех, перегрузок по току, а так же от короткого замыкания. Рассматриваемая модель гарантирует стабильную, безотказную и длительную работу приборов, тем самым предупреждая их повреждения из-за перепадов напряжения. Благодаря проводу длиной 1.8м, фильтр ExeGate может выполнять функции удлинителя. Автоматический предохранитель отключает розетки при коротком замыкании или превышении допустимого тока. Внутри установлены специальные платы, на которых закреплены варисторы для защиты от импульсных токов. Корпус устройства изготовлен из качественного пластика. Три евророзетки с заземлением позволяют подключить к сетевому фильтру 3 прибора с максимальной нагрузкой не более 2200 Вт. Рядом с розетками находится кнопка включения/выключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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