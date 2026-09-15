Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8B 3 Sockets предназначен для защиты электронной техники от сетевых, импульсных помех, перегрузок по току, а так же от короткого замыкания. Рассматриваемая модель гарантирует стабильную, безотказную и длительную работу приборов, тем самым предупреждая их повреждения из-за перепадов напряжения. Благодаря проводу длиной 1.8м, фильтр ExeGate может выполнять функции удлинителя. Автоматический предохранитель отключает розетки при коротком замыкании или превышении допустимого тока. Внутри установлены специальные платы, на которых закреплены варисторы для защиты от импульсных токов. Корпус устройства изготовлен из качественного пластика. Три евророзетки с заземлением позволяют подключить к сетевому фильтру 3 прибора с максимальной нагрузкой не более 2200 Вт. Рядом с розетками находится кнопка включения/выключения.
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