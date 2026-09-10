Сетевой фильтр Defender M418 1.8м, 4 розетки (99325)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Defender M418 1.8м, 4 розетки (99325)
Сетевые фильтры и удлинители Defender представляют собой надежное решение для безопасного подключения электрических устройств в вашем доме или офисе. Эти устройства предлагают оптимальное сочетание функциональности и дизайна, обеспечивая максимальный комфорт при использовании. Вес устройства составляет всего 0,36 кг, что делает его легким и удобным для переноски. С длиной шнура 1,8 метра, оно обеспечивает достаточное расстояние для подключения приборов, находящихся на удалении от розетки. Фильтр оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетками), все с заземлением, что гарантирует надежность и безопасность эксплуатации. Устройство поддерживает напряжение сети 230 В и максимально допустимый ток нагрузки 10 А, что позволяет подключать устройства суммарной мощностью до 2200 Вт. Элегантный черный цвет корпуса позволяет удлинителю вписаться в любой интерьер, а возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Входная вилка также выполнена в соответствии с европейскими стандартами (тип F), что делает этот удлинитель совместимым с большинством электросистем. Бренд Defender известен своим вниманием к качеству и надежности продукции, так что можно быть уверенным в долговечности и стабильной работе этого сетевого фильтра.
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