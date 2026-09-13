Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE)
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
800
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х2
Вес, г.
50
Описание товара Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE)
HP 938 Magenta (4S6X6PE) — это базовый сменный элемент цветной триады для современных производительных устройств HP. Использование оригинального картриджа гарантирует стабильную работу встроенных чипов защиты, корректное отображение уровня оставшихся чернил в системе и герметичность соединений для исключения протечек. Формула красителя обеспечивает быстрое высыхание отпечатка на бумаге и защиту графиков и текста от выцветания.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
800
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
HP 938 Magenta (4S6X6PE) — это базовый сменный элемент цветной триады для современных производительных устройств HP. Использование оригинального картриджа гарантирует стабильную работу встроенных чипов защиты, корректное отображение уровня оставшихся чернил в системе и герметичность соединений для исключения протечек. Формула красителя обеспечивает быстрое высыхание отпечатка на бумаге и защиту графиков и текста от выцветания.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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