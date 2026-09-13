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Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE)

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Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724668
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
800
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE)

HP 938 Magenta (4S6X6PE) — это базовый сменный элемент цветной триады для современных производительных устройств HP. Использование оригинального картриджа гарантирует стабильную работу встроенных чипов защиты, корректное отображение уровня оставшихся чернил в системе и герметичность соединений для исключения протечек. Формула красителя обеспечивает быстрое высыхание отпечатка на бумаге и защиту графиков и текста от выцветания.

Отзывы о товаре Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
800
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
HP 938 Magenta (4S6X6PE) — это базовый сменный элемент цветной триады для современных производительных устройств HP. Использование оригинального картриджа гарантирует стабильную работу встроенных чипов защиты, корректное отображение уровня оставшихся чернил в системе и герметичность соединений для исключения протечек. Формула красителя обеспечивает быстрое высыхание отпечатка на бумаге и защиту графиков и текста от выцветания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP Ink Cartridge 938 Magenta (4S6X6PE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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