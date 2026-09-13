МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000fx (110C1B3NL0)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000fx (110C1B3NL0)
МФУ Kyocera — практичное лазерное устройство для чёрно-белой печати, копирования и работы с обычной бумагой. Модель сочетает функциональность и удобство: автоподатчик упрощает обработку документов, а масштабирование до 400% помогает адаптировать копии под нужный формат. За один цикл можно получить до 999 копий, что удобно при работе с большими объёмами документов. Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на ресурс 3600 л, поэтому МФУ готово к продолжительной эксплуатации без частой замены расходных материалов. Поддержка AirPrint позволяет отправлять документы на печать с совместимых устройств. Объём оперативной памяти до 1024 Мб обеспечивает уверенную работу с заданиями, а потребление 10,8 Вт в режиме ожидания помогает рационально расходовать энергию. Вес 19,5 кг делает устройство основательным и устойчивым решением для рабочего пространства. Емкость лотка подачи составляет 100 л.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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