Коммутатор TP-Link SG3428XMP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428XMP
Коммутатор TP-Link представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для создания надежной и эффективной локальной сети. Этот управляемый коммутатор оснащен 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что гарантирует быструю и стабильную связь между подключенными устройствами. Дополнительно, устройство имеет 4 порта SFP, обеспечивающие скорость до 100 Гбит/с, что делает его идеальным решением для расширения сети и подключения удаленных сегментов. Уровень L2 поддерживает сложные функции коммутации и управления трафиком, что позволяет оптимизировать производительность сети и упрощает администрирование и диагностику. Форм-фактор коммутатора позволяет его легко разместить на рабочем столе, обеспечивая доступ к интерфейсам и простоту в установке. При весе 3,4 кг устройство обладает отличной стабильностью и устойчивостью. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что обеспечивает масштабируемость сети и поддержку большого количества подключений. Этот коммутатор TP-Link не поддерживает функцию PoE, что делает его подходящим для использования в сетях, где питание устройств осуществляется отдельно. Бренд TP-Link гарантирует надежность и качество, предлагая пользователям идеальное решение для создания и управления эффективной и стабильной сетью.
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