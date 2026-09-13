Точка доступа TP-Link EAP772

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723662
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Точка доступа TP-Link для быстрого и стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 7 (802.11be), трёх диапазонов — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — и максимальная скорость Wi-Fi-соединения до 10688 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для современных сетевых задач.
Модель оснащена одним LAN-портом со скоростью проводного подключения до 10 Гбит/с и поддерживает PoE 802.3at, что удобно для размещения без лишних кабелей питания. Шесть внутренних антенн помогают эффективно организовать беспроводное покрытие. Точка доступа поддерживает два режима работы: точка доступа и повторитель.
Белый корпус весом 1,45 кг подходит для аккуратного размещения на стене или потолке. TP-Link станет мощной основой беспроводной сети там, где важны высокая скорость, трёхдиапазонное подключение и современный стандарт Wi-Fi 7.
Точка доступа TP-Link для быстрого и стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 7 (802.11be), трёх диапазонов — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — и максимальная скорость Wi-Fi-соединения до 10688 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для современных сетевых задач.
Модель оснащена одним LAN-портом со скоростью проводного подключения до 10 Гбит/с и поддерживает PoE 802.3at, что удобно для размещения без лишних кабелей питания. Шесть внутренних антенн помогают эффективно организовать беспроводное покрытие. Точка доступа поддерживает два режима работы: точка доступа и повторитель.
Белый корпус весом 1,45 кг подходит для аккуратного размещения на стене или потолке. TP-Link станет мощной основой беспроводной сети там, где важны высокая скорость, трёхдиапазонное подключение и современный стандарт Wi-Fi 7.
Точка доступа TP-Link EAP772 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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