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Точка доступа TP-Link EAP772 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа TP-Link EAP772

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Точка доступа TP-Link EAP772 - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP772 - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP772 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP772 - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP772 - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP772 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723662
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
180
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP772

Точка доступа TP-Link для быстрого и стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 7 (802.11be), трёх диапазонов — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — и максимальная скорость Wi-Fi-соединения до 10688 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для современных сетевых задач. Модель оснащена одним LAN-портом со скоростью проводного подключения до 10 Гбит/с и поддерживает PoE 802.3at, что удобно для размещения без лишних кабелей питания. Шесть внутренних антенн помогают эффективно организовать беспроводное покрытие. Точка доступа поддерживает два режима работы: точка доступа и повторитель. Белый корпус весом 1,45 кг подходит для аккуратного размещения на стене или потолке. TP-Link станет мощной основой беспроводной сети там, где важны высокая скорость, трёхдиапазонное подключение и современный стандарт Wi-Fi 7.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP772




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
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Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
180
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link для быстрого и стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 7 (802.11be), трёх диапазонов — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — и максимальная скорость Wi-Fi-соединения до 10688 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для современных сетевых задач. Модель оснащена одним LAN-портом со скоростью проводного подключения до 10 Гбит/с и поддерживает PoE 802.3at, что удобно для размещения без лишних кабелей питания. Шесть внутренних антенн помогают эффективно организовать беспроводное покрытие. Точка доступа поддерживает два режима работы: точка доступа и повторитель. Белый корпус весом 1,45 кг подходит для аккуратного размещения на стене или потолке. TP-Link станет мощной основой беспроводной сети там, где важны высокая скорость, трёхдиапазонное подключение и современный стандарт Wi-Fi 7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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