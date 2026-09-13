Гарантия качества
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Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723660
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Точка доступа TP-Link EAP723 – компактное устройство с потолочным или настенным монтажом и упрощенным питанием PoE. В беспроводном режиме система гарантирует скорость передачи данных 3570 Мбит/с, а через Ethernet-интерфейс 2500 Мбит/с. Прибор оснащен 4-мя внутренними антеннами и индикацией рабочего статуса.
Модель TP-Link EAP723 порадует расширенным функционалом, включая Mesh, DHCP и MU-MIMO. Вы можете просматривать статистику Wi-Fi, ограничивать скорость и перезагружать модем по расписанию, использовать автовыбор канала и прочие функции. Управлять настройками удобно через Web-интерфейс или технологию TP-Link Omada.
Точка доступа TP-Link EAP723 – компактное устройство с потолочным или настенным монтажом и упрощенным питанием PoE. В беспроводном режиме система гарантирует скорость передачи данных 3570 Мбит/с, а через Ethernet-интерфейс 2500 Мбит/с. Прибор оснащен 4-мя внутренними антеннами и индикацией рабочего статуса.
Модель TP-Link EAP723 порадует расширенным функционалом, включая Mesh, DHCP и MU-MIMO. Вы можете просматривать статистику Wi-Fi, ограничивать скорость и перезагружать модем по расписанию, использовать автовыбор канала и прочие функции. Управлять настройками удобно через Web-интерфейс или технологию TP-Link Omada.
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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