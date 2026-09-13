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Точка доступа TP-Link EAP723 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа TP-Link EAP723

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Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 3
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 4
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 5
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 6
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 7
Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 4
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 5
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 6
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 7
  • Точка доступа TP-Link EAP723 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723660
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Характеристики

Бренд
TP-link
Цвет
белый
Комплектация
документация, комплект для монтажа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
900

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP723

Точка доступа TP-Link EAP723 – компактное устройство с потолочным или настенным монтажом и упрощенным питанием PoE. В беспроводном режиме система гарантирует скорость передачи данных 3570 Мбит/с, а через Ethernet-интерфейс 2500 Мбит/с. Прибор оснащен 4-мя внутренними антеннами и индикацией рабочего статуса. Модель TP-Link EAP723 порадует расширенным функционалом, включая Mesh, DHCP и MU-MIMO. Вы можете просматривать статистику Wi-Fi, ограничивать скорость и перезагружать модем по расписанию, использовать автовыбор канала и прочие функции. Управлять настройками удобно через Web-интерфейс или технологию TP-Link Omada.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP723




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Цвет
белый
Комплектация
документация, комплект для монтажа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link EAP723 – компактное устройство с потолочным или настенным монтажом и упрощенным питанием PoE. В беспроводном режиме система гарантирует скорость передачи данных 3570 Мбит/с, а через Ethernet-интерфейс 2500 Мбит/с. Прибор оснащен 4-мя внутренними антеннами и индикацией рабочего статуса. Модель TP-Link EAP723 порадует расширенным функционалом, включая Mesh, DHCP и MU-MIMO. Вы можете просматривать статистику Wi-Fi, ограничивать скорость и перезагружать модем по расписанию, использовать автовыбор канала и прочие функции. Управлять настройками удобно через Web-интерфейс или технологию TP-Link Omada.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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