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Коммутатор TP-Link SG3452XMPP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3452XMPP

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор TP-Link SG3452XMPP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3452XMPP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3452XMPP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723587
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
7.7

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452XMPP

Управляемый коммутатор TP-Link для настольного размещения — это мощный центр вашей сети, способный работать на уровне L2. 48 портов RJ45 с гигабитной скоростью 10/100/1000 Мбит/сек позволят легко подключить множество устройств и обеспечить стабильный поток данных даже в самых насыщенных сценариях. Поддержка PoE стандартов 802.3at и 802.3bt даёт возможность питать оборудования по сети, упрощая монтаж и снижая количество кабелей. 4 скоростных SFP-порта (1 Гбит/с) открывают гибкие возможности для оптических линий. Вместительная таблица на 16 000 MAC-адресов рассчитана на большие корпоративные задачи, помогая держать сеть под контролем без задержек и перегрузок.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3452XMPP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор TP-Link для настольного размещения — это мощный центр вашей сети, способный работать на уровне L2. 48 портов RJ45 с гигабитной скоростью 10/100/1000 Мбит/сек позволят легко подключить множество устройств и обеспечить стабильный поток данных даже в самых насыщенных сценариях. Поддержка PoE стандартов 802.3at и 802.3bt даёт возможность питать оборудования по сети, упрощая монтаж и снижая количество кабелей. 4 скоростных SFP-порта (1 Гбит/с) открывают гибкие возможности для оптических линий. Вместительная таблица на 16 000 MAC-адресов рассчитана на большие корпоративные задачи, помогая держать сеть под контролем без задержек и перегрузок.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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