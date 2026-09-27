Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1 подходит для бесперебойной работы системы различных организациях и быстрого обмена данными. Модель управляемого типа обеспечивает безопасное подключение пользователей и бесперебойную работу. Компактный корпус изготовлен из прочного и долговечного материала. Для подключения есть 48 портов со скоростью 10/100/1000 МБ/сек, 2 порта 10 ГБ/сек и 4 10GBase-X SFP+. Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1 поддерживает популярные протоколы для бесперебойной работы и защиты от внешних атак. Изделие восстанавливается в считанные минуты после сбоя и грамотно распределяется нагрузку в случае использования нескольких коммутаторов. Критичные к задержкам сервисы обслуживаются с приоритетом, в том числе системы видеонаблюдения, VoIP и другие. Дополнительно есть порт USB для внешних носителей.
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