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Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ

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Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
50
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627344
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, резиновые ножки, фиксатор кабеля питания
Количество портов RJ45
50
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
5.8

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ

Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1 подходит для бесперебойной работы системы различных организациях и быстрого обмена данными. Модель управляемого типа обеспечивает безопасное подключение пользователей и бесперебойную работу. Компактный корпус изготовлен из прочного и долговечного материала. Для подключения есть 48 портов со скоростью 10/100/1000 МБ/сек, 2 порта 10 ГБ/сек и 4 10GBase-X SFP+. Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1 поддерживает популярные протоколы для бесперебойной работы и защиты от внешних атак. Изделие восстанавливается в считанные минуты после сбоя и грамотно распределяется нагрузку в случае использования нескольких коммутаторов. Критичные к задержкам сервисы обслуживаются с приоритетом, в том числе системы видеонаблюдения, VoIP и другие. Дополнительно есть порт USB для внешних носителей.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1A PROJ




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, резиновые ножки, фиксатор кабеля питания
Количество портов RJ45
50
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16384
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1 подходит для бесперебойной работы системы различных организациях и быстрого обмена данными. Модель управляемого типа обеспечивает безопасное подключение пользователей и бесперебойную работу. Компактный корпус изготовлен из прочного и долговечного материала. Для подключения есть 48 портов со скоростью 10/100/1000 МБ/сек, 2 порта 10 ГБ/сек и 4 10GBase-X SFP+. Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS/B1 поддерживает популярные протоколы для бесперебойной работы и защиты от внешних атак. Изделие восстанавливается в считанные минуты после сбоя и грамотно распределяется нагрузку в случае использования нескольких коммутаторов. Критичные к задержкам сервисы обслуживаются с приоритетом, в том числе системы видеонаблюдения, VoIP и другие. Дополнительно есть порт USB для внешних носителей.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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