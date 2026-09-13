Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714)
Маршрутизатор Keenetic Extra KN-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система KeeneticOS предлагает приоритизацию и резервирование подключений, все популярные VPN-протоколы, облачный удаленный доступ KeenDNS, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы. В качестве ретрансляторов оптимальны любые 100-мегабитные модели, особенно двухдиапазонные: Air, Explorer и Buddy 5.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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