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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB

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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 1
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 6
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 8
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 11
Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 12
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 14
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 17
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Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 19
Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 1
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 2
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 3
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 4
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 5
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 6
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 7
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 8
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 9
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 10
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 11
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 12
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 13
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 14
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 15
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 16
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 17
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 18
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 19
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723462
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216 x 463 x 367 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 2.0, USB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB

Корпус Ocypus — это стильное и функциональное решение для создания мощной и современной системы. Предлагая пользователям идеальное сочетание дизайна и производительности, этот корпус весом 4,6 кг выполнен из качественных материалов: пластика, стекла и металла, что обеспечивает его долговечность и стильный внешний вид. Ocypus поддерживает процессорные кулеры с максимальной высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 330 мм, позволяя пользователям устанавливать производительные компоненты. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, что делает его отличным выбором для сборки разнообразных систем. Нижнее расположение блока питания способствует оптимизации воздушного потока и температурного режима внутри корпуса. Корпус оснащен двумя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX. Наличие ARGB-подсветки добавляет современный и привлекательный визуальный эффект, который можно настроить под индивидуальные предпочтения. Ocypus не имеет встроенного кард-ридера, что делает корпус более лаконичным. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантность и универсальность, отлично вписываясь в любой интерьер. Типоразмер Midi-Tower делает его идеальным выбором для сборки системы средней мощности, подходящей как для работы, так и для развлечений. Бренд Ocypus известен своим вниманием к деталям и качеству, что гарантирует надежность и долговечность каждой сборки.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216 x 463 x 367 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 2.0, USB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus — это стильное и функциональное решение для создания мощной и современной системы. Предлагая пользователям идеальное сочетание дизайна и производительности, этот корпус весом 4,6 кг выполнен из качественных материалов: пластика, стекла и металла, что обеспечивает его долговечность и стильный внешний вид. Ocypus поддерживает процессорные кулеры с максимальной высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 330 мм, позволяя пользователям устанавливать производительные компоненты. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, что делает его отличным выбором для сборки разнообразных систем. Нижнее расположение блока питания способствует оптимизации воздушного потока и температурного режима внутри корпуса. Корпус оснащен двумя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX. Наличие ARGB-подсветки добавляет современный и привлекательный визуальный эффект, который можно настроить под индивидуальные предпочтения. Ocypus не имеет встроенного кард-ридера, что делает корпус более лаконичным. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантность и универсальность, отлично вписываясь в любой интерьер. Типоразмер Midi-Tower делает его идеальным выбором для сборки системы средней мощности, подходящей как для работы, так и для развлечений. Бренд Ocypus известен своим вниманием к деталям и качеству, что гарантирует надежность и долговечность каждой сборки.
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Отзывы


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