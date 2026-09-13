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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
11000
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
6.2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723407
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
11000
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M)

Представьте, что каждая операция на вашем компьютере происходит мгновенно. Загрузка операционной системы превращается в секундный ритуал, запуск самых требовательных игр и приложений измеряется моментами, а работа с большими файлами и проектами становится невероятно плавной и эффективной. Накопитель WD Black SN8100 — это именно тот компонент, который превращает эти представления в реальность. Это не просто апгрейд вашей системы, это ее фундаментальное преобразование, выводящее производительность на уровень, ранее доступный лишь в специализированных рабочих станциях будущего. Сердцем этого монстра производительности является новейший интерфейс PCI-E 5.0, который предоставляет беспрецедентную пропускную способность. Представьте себе скоростное шоссе с неограниченным количеством полос — именно так данные движутся между накопителем и процессором. Феноменальные скорости чтения до 14900 МБ/с и записи до 11000 МБ/с стирают грань между оперативной памятью и хранилищем. Вы буквально чувствуете, как система перестает вас ждать, мгновенно отзываясь на любое ваше действие, будь то рендеринг сложной 3D-сцены, компиляция объемного кода или просто моментальная загрузка открытого мира в новейшей AAA-игре. Но raw-скорость — это лишь часть истории. Истинная мощь SN8100 раскрывается в операциях с мельчайшими файлами, где критически важны показатели случайного чтения и записи. Невероятные 1.6 и 2.4 миллиона операций в секунду (IOPS) с блоками по 4 КБ означают, что операционная система, игры и профессиональные приложения загружают тысячи мелких ресурсов практически одновременно, без малейших задержек или подтормаживаний. Этот показатель — ключ к исключительной отзывчивости системы в любом сценарии использования. Для обеспечения такой выдающейся и стабильной производительности Western Digital оснастила данный накопитель DRAM-буфером и использует надежную память типа TLC. Это гарантирует, что высочайшие скорости сохраняются не только при коротких очередях, но и при продолжительных интенсивных рабочих нагрузках, например, при записи часового видео в разрешении 8K или резервном копировании огромных массивов данных. Накопитель создан для серьезных задач и не сбавляет оборотов. Надежность — это краеугольный камень философии WD Black. Ресурс перезаписи в 600 ТБ означает огромный запас прочности, которого с лихвой хватит на многие годы самой активной эксплуатации. А впечатляющее время наработки на отказ в 1 750 000 часов лишь подчеркивает, что перед вами продукт высочайшего класса, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Стильный черный дизайн теплораспределяющей наклейки не только эффектно выглядит в прозрачном корпусе, но и способствует эффективному отводу тепла, предотвращая троттлинг и поддерживая пиковую производительность даже в самые жаркие игровые сессии. WD Black SN8100 — это больше чем накопитель. Это statement. Это заявление о том, что вы не приемлете компромиссов и требуете от своего оборудования максимальной отдачи. Это ключевой элемент высокопроизводительной сборки, который раскроет потенциал новейшей платформы с поддержкой PCI-E 5.0 и выведет ваши творческие, игровые и рабочие процессы на принципиально новый уровень скорости, эффективности и удовольствия.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 1Tb (WDS100T1X0M)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
11000
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
6.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, что каждая операция на вашем компьютере происходит мгновенно. Загрузка операционной системы превращается в секундный ритуал, запуск самых требовательных игр и приложений измеряется моментами, а работа с большими файлами и проектами становится невероятно плавной и эффективной. Накопитель WD Black SN8100 — это именно тот компонент, который превращает эти представления в реальность. Это не просто апгрейд вашей системы, это ее фундаментальное преобразование, выводящее производительность на уровень, ранее доступный лишь в специализированных рабочих станциях будущего. Сердцем этого монстра производительности является новейший интерфейс PCI-E 5.0, который предоставляет беспрецедентную пропускную способность. Представьте себе скоростное шоссе с неограниченным количеством полос — именно так данные движутся между накопителем и процессором. Феноменальные скорости чтения до 14900 МБ/с и записи до 11000 МБ/с стирают грань между оперативной памятью и хранилищем. Вы буквально чувствуете, как система перестает вас ждать, мгновенно отзываясь на любое ваше действие, будь то рендеринг сложной 3D-сцены, компиляция объемного кода или просто моментальная загрузка открытого мира в новейшей AAA-игре. Но raw-скорость — это лишь часть истории. Истинная мощь SN8100 раскрывается в операциях с мельчайшими файлами, где критически важны показатели случайного чтения и записи. Невероятные 1.6 и 2.4 миллиона операций в секунду (IOPS) с блоками по 4 КБ означают, что операционная система, игры и профессиональные приложения загружают тысячи мелких ресурсов практически одновременно, без малейших задержек или подтормаживаний. Этот показатель — ключ к исключительной отзывчивости системы в любом сценарии использования. Для обеспечения такой выдающейся и стабильной производительности Western Digital оснастила данный накопитель DRAM-буфером и использует надежную память типа TLC. Это гарантирует, что высочайшие скорости сохраняются не только при коротких очередях, но и при продолжительных интенсивных рабочих нагрузках, например, при записи часового видео в разрешении 8K или резервном копировании огромных массивов данных. Накопитель создан для серьезных задач и не сбавляет оборотов. Надежность — это краеугольный камень философии WD Black. Ресурс перезаписи в 600 ТБ означает огромный запас прочности, которого с лихвой хватит на многие годы самой активной эксплуатации. А впечатляющее время наработки на отказ в 1 750 000 часов лишь подчеркивает, что перед вами продукт высочайшего класса, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Стильный черный дизайн теплораспределяющей наклейки не только эффектно выглядит в прозрачном корпусе, но и способствует эффективному отводу тепла, предотвращая троттлинг и поддерживая пиковую производительность даже в самые жаркие игровые сессии. WD Black SN8100 — это больше чем накопитель. Это statement. Это заявление о том, что вы не приемлете компромиссов и требуете от своего оборудования максимальной отдачи. Это ключевой элемент высокопроизводительной сборки, который раскроет потенциал новейшей платформы с поддержкой PCI-E 5.0 и выведет ваши творческие, игровые и рабочие процессы на принципиально новый уровень скорости, эффективности и удовольствия.
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