Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A
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Характеристики
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
286 Мбит/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 723314
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
286 Мбит/сек
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A
Адаптер ORIGO OW300 представляет собой компактное и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Адаптер обеспечивает соединение со скоростью до 286 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка WPA3. Адаптер OW300 не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 7/10/11 и Linux.
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Бренд
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
286 Мбит/сек
Страна производитель
Китай
Адаптер ORIGO OW300 представляет собой компактное и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Адаптер обеспечивает соединение со скоростью до 286 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка WPA3. Адаптер OW300 не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 7/10/11 и Linux.
Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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