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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS

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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 2
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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 4
Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 5
Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 1
  • Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 2
  • Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 3
  • Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 4
  • Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 5
  • Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
370 руб.  630 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплитер D-Link DSL-30CF/RS
370 руб. -41%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
5х4х3
Вес, г.
90

Описание товара Сплитер D-Link DSL-30CF/RS

Cплиттер необходим при использовании одной телефонной линии для передачи голоса и данных (ADSL). Поддерживаются стандарты ADSL, ADSL2, ADSL2+, Annex A, L, M. Цвет - белый. Поддержка стандартов: Annex A, Annex L, Annex M.

Отзывы о товаре Сплитер D-Link DSL-30CF/RS




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Cплиттер необходим при использовании одной телефонной линии для передачи голоса и данных (ADSL). Поддерживаются стандарты ADSL, ADSL2, ADSL2+, Annex A, L, M. Цвет - белый. Поддержка стандартов: Annex A, Annex L, Annex M.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сплитер D-Link DSL-30CF/RS - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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