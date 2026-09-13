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Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W

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Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W - фото 2
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Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W - фото 1
  • Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W - фото 2
  • Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W - фото 3
  • Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723300
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, упаковка
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.1

Описание товара Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W

Этот управляемый коммутатор Ubiquiti легко справится даже с большими нагрузками: 48 портов RJ45 гарантируют масштабируемость и подключение множества устройств. Базовая скорость 10 Гбит/с раскрывает потенциал современной сети, а два дополнительных SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с обеспечивают гибкость при организации магистральных соединений. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at значительно упрощает питание совместимых устройств прямо через патч-корд — никаких лишних блоков питания и проводов. Устройство весит 6 кг, устойчиво стоит на любом столе и не занимает много пространства благодаря настольному форм-фактору. Таблица на 2000 MAC-адресов подходит для корпоративных и расширяющихся сетей, а уровень L2 открывает все возможности управления потоками данных и сегментации сети. Отличное решение для тех, кто ценит надёжность и масштабируемость.



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Отзывы о товаре Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, упаковка
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Этот управляемый коммутатор Ubiquiti легко справится даже с большими нагрузками: 48 портов RJ45 гарантируют масштабируемость и подключение множества устройств. Базовая скорость 10 Гбит/с раскрывает потенциал современной сети, а два дополнительных SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с обеспечивают гибкость при организации магистральных соединений. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at значительно упрощает питание совместимых устройств прямо через патч-корд — никаких лишних блоков питания и проводов. Устройство весит 6 кг, устойчиво стоит на любом столе и не занимает много пространства благодаря настольному форм-фактору. Таблица на 2000 MAC-адресов подходит для корпоративных и расширяющихся сетей, а уровень L2 открывает все возможности управления потоками данных и сегментации сети. Отличное решение для тех, кто ценит надёжность и масштабируемость.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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