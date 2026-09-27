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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 470 руб. 
Начислим 3148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM
60 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Вес, г.
5

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM

Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Описание
Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM - стоимость товара 60470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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