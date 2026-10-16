Коммутатор TP-Link TL-SX3016F
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SX3016F
10-гигабитный оптический коммутатор TP-Link TL-SX3016F оснащен 16 портами SFP. Устройство, обеспечивающее внутреннюю пропускную способность 320 Гбит/с, соответствует уровню 2+. Модель обеспечивает бесперебойное функционирование крупных корпоративных сетей. Особенность коммутатора – наличие двух разъемов питания. Резервирование электропитания сводит вероятность каких-либо сбоев почти к нулю. Коммутатор отличается повышенной эффективностью приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и улучшенной сетевой безопасностью. Коммутатор TP-Link TL-SX3016F имеет активную систему охлаждения. Единственный вентилятор демонстрирует низкий уровень шума. Энергопотребление коммутатора не превышает 32.74 Вт. Устройство гарантированно работоспособно при температуре от 0 до 45 °C и относительной влажности, ограниченной 90 %.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 62 190 руб.15548 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-48
-
В наличииЦена 64 820 руб.16205 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-48-POE
-
В наличииЦена 66 610 руб.16653 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
-
В наличииЦена 67 750 руб.16938 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
-
В наличииЦена 68 310 руб.17078 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
-
В наличииЦена 73 030 руб.18258 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
-
В наличииЦена 73 800 руб.18450 руб. в СплитКоммутатор Zyxel NebulaFlex Pro (GS2220-50-EU0101F)
-
В наличииЦена 80 680 руб.20170 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 80 820 руб.20205 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452XP
-
В наличииЦена 83 830 руб.20958 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48
-
В наличииЦена 86 570 руб.21643 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A
-
В наличииЦена 86 890 руб.21723 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SX3016F