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Коммутатор TP-Link TL-SX3016F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SX3016F

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2+)
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link TL-SX3016F - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SX3016F - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SX3016F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 220 руб. 
Начислим 1012 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SX3016F
63 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (STP, QoS), IEEE 802.1p (CoS), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s MSTP
Порты
16х10GBase-T (10000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
440х330х44
Разъёмы/Порты
SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2+)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SX3016F

10-гигабитный оптический коммутатор TP-Link TL-SX3016F оснащен 16 портами SFP. Устройство, обеспечивающее внутреннюю пропускную способность 320 Гбит/с, соответствует уровню 2+. Модель обеспечивает бесперебойное функционирование крупных корпоративных сетей. Особенность коммутатора – наличие двух разъемов питания. Резервирование электропитания сводит вероятность каких-либо сбоев почти к нулю. Коммутатор отличается повышенной эффективностью приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и улучшенной сетевой безопасностью. Коммутатор TP-Link TL-SX3016F имеет активную систему охлаждения. Единственный вентилятор демонстрирует низкий уровень шума. Энергопотребление коммутатора не превышает 32.74 Вт. Устройство гарантированно работоспособно при температуре от 0 до 45 °C и относительной влажности, ограниченной 90 %.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SX3016F




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (STP, QoS), IEEE 802.1p (CoS), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s MSTP
Порты
16х10GBase-T (10000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
440х330х44
Разъёмы/Порты
SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2+)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
10-гигабитный оптический коммутатор TP-Link TL-SX3016F оснащен 16 портами SFP. Устройство, обеспечивающее внутреннюю пропускную способность 320 Гбит/с, соответствует уровню 2+. Модель обеспечивает бесперебойное функционирование крупных корпоративных сетей. Особенность коммутатора – наличие двух разъемов питания. Резервирование электропитания сводит вероятность каких-либо сбоев почти к нулю. Коммутатор отличается повышенной эффективностью приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и улучшенной сетевой безопасностью. Коммутатор TP-Link TL-SX3016F имеет активную систему охлаждения. Единственный вентилятор демонстрирует низкий уровень шума. Энергопотребление коммутатора не превышает 32.74 Вт. Устройство гарантированно работоспособно при температуре от 0 до 45 °C и относительной влажности, ограниченной 90 %.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link TL-SX3016F - по цене 63220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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