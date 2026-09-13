Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 550 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
21 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.43

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа MikroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...