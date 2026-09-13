Корпус Zalman i6 White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i6 White
Корпус Zalman белого цвета сочетает в себе элегантный дизайн и отличные функциональные характеристики, идеально подходящие для создания мощного и стильного ПК. Выполнен из прочной стали и пластика, этот корпус имеет вес 6,4 кг, что обеспечивает дополнительную устойчивость и надежность конструкции. Zalman Midi-Tower прекрасно совместим с материнскими платами формата mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что позволяет выбирать из широкого спектра возможных конфигураций. Для эффективного охлаждения компонентов предусмотрены четыре встроенных вентилятора размером 140 мм, а также RGB-подсветка, создающая уникальную атмосферу. Корпус позволяет установить процессорные кулеры высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 355 мм, что дает возможность использовать даже самые габаритные комплектующие. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых. Семь слотов расширения обеспечивают гибкость в настройке системы, а нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри корпуса. Zalman предлагает всё необходимое для создания эффективной игровой или рабочей станции без необходимости дополнительных модификаций.
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Теги товара: 4x 140 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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