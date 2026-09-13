Корпус Zalman P50 DS WHITE
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P50 DS WHITE
Корпус Zalman в элегантном белом цвете сочетает стильный дизайн и функциональность, подходящую для сборки мощного компьютера. Изготовленный из высококачественной стали, он обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Этот корпус типоразмера Midi-Tower поддерживает материнские платы форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных сборок. Zalman радует пользователей наличием продвинутой ARGB-подсветки, которая добавляет яркости и динамики вашему ПК, позволяя настроить освещение по своему вкусу. Конструкция корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 435 мм и процессорные кулеры высотой до 178 мм, обеспечивая широкий выбор компонентов для вашей системы. Корпус весит 10,5 кг и оснащен семью слотами расширения, что делает его оптимальным выбором для установки дополнительных карт и оборудования. Внутри предусмотрено три отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма и два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма, позволяя организовать обширное пространство для хранения данных. Как часть линейки компонентов бренда Zalman, этот корпус предоставляет отличную платформу для создания производительной и индивидуализированной компьютерной системы.
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Теги товара: Сталь, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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