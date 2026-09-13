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Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка

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Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 1
Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 2
Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 3
Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 4
Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Лев Лещенко
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 1
  • Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 2
  • Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 3
  • Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 4
  • Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723076
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star
Barcode
[4657819846600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Лев Лещенко
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Родная земля, Городские цветы, Ни минуты покоя, Родительский дом, За того парня, Прощай, Соловьиная роща, Не плачь, девченка, Трус не играет в хоккей, Команда молодости нашей, Эхо, Притяжение Земли, До свидания, Москва, День Победы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка

Легендарный голос советской и российской эстрады, Лев Лещенко, предстаёт во всём своём величии в этом сборнике лучших песен. Виниловая пластинка включает в себя самые знаменитые хиты артиста, которые стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны. От проникновенных баллад («Родная земля», «Родительский дом») до мощных гимнов («День Победы», «Команда молодости нашей») — каждая композиция демонстрирует неповторимый тембр и эмоциональную глубину исполнения Лещенко. Треки «За того парня» и «Трус не играет в хоккей» давно стали народными, а «До свидания, Москва» — символом Олимпиады-80. Идеальное звучание аналоговой записи подарит ценителям музыки настоящее удовольствие, позволив в полной мере оценить мастерство одного из величайших исполнителей. Этот винил — must-have для коллекционеров и поклонников классики советской эстрады. Погрузитесь в золотую эпоху с голосом, который покорил миллионы!

Отзывы о товаре Лев Лещенко - Лучшее (4657819846600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star
Barcode
[4657819846600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Лев Лещенко
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Родная земля, Городские цветы, Ни минуты покоя, Родительский дом, За того парня, Прощай, Соловьиная роща, Не плачь, девченка, Трус не играет в хоккей, Команда молодости нашей, Эхо, Притяжение Земли, До свидания, Москва, День Победы
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Легендарный голос советской и российской эстрады, Лев Лещенко, предстаёт во всём своём величии в этом сборнике лучших песен. Виниловая пластинка включает в себя самые знаменитые хиты артиста, которые стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны. От проникновенных баллад («Родная земля», «Родительский дом») до мощных гимнов («День Победы», «Команда молодости нашей») — каждая композиция демонстрирует неповторимый тембр и эмоциональную глубину исполнения Лещенко. Треки «За того парня» и «Трус не играет в хоккей» давно стали народными, а «До свидания, Москва» — символом Олимпиады-80. Идеальное звучание аналоговой записи подарит ценителям музыки настоящее удовольствие, позволив в полной мере оценить мастерство одного из величайших исполнителей. Этот винил — must-have для коллекционеров и поклонников классики советской эстрады. Погрузитесь в золотую эпоху с голосом, который покорил миллионы!
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