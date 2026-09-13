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Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24

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Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 1
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 2
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 3
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 4
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 5
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 6
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 7
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 8
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 9
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 10
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 11
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 12
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 13
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 14
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 15
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 16
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 17
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 18
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 19
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 20
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
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  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 2
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 3
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 4
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 5
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 6
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 7
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 8
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 9
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 10
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 11
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 12
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 13
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 14
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 15
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 16
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 17
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 18
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 19
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 20
  • Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723070
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Поверка
нет
Количество и напряжение элементов питания
нет
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Элементы питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х18
Вес, кг.
2.39

Описание товара Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24

Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24

Отзывы о товаре Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Поверка
нет
Количество и напряжение элементов питания
нет
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Элементы питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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