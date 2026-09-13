Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24
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Характеристики
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723070
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Характеристики
Бренд
Поверка
нет
Количество и напряжение элементов питания
нет
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Элементы питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х18
Вес, кг.
2.39
Описание товара Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Поверка
нет
Количество и напряжение элементов питания
нет
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Элементы питания
нет
Страна производитель
Китай
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24
Нивелир оптический Gigant 24X, воздушный компенсатор GLO-24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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