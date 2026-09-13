Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new
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Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new
Fliesen 4D — многофункциональный, надёжный и удобный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач, требующих высокой точности разметки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Он незаменим при выравнивании полов, укладке плитки, а также в отделочных, монтажных и строительных работах — как в помещении, так и на открытых строительных площадках. Благодаря проекции четырёх плоскостей — двух горизонтальных и двух вертикальных — с углом развертки 360°, прибор обеспечивает максимально точную разметку одновременно на полу, стенах и потолке. Нижний излучатель, встроенный в подставку, формирует лазерную плоскость по всему периметру помещения на высоте всего 20 миллиметров от пола. Это позволяет быстро определить наивысшую точку чернового пола для установки маячков под бетонную стяжку. Благодаря удобному расположению верхнего излучателя, дистанционному управлению и универсальному креплению из комплекта, значительно упрощается выполнение разметки на уровне потолка.
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