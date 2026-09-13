Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK
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Характеристики
Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK
Кулер ID-Cooling Frozn A410 DK подходит для процессоров с сокетами AM5, AM4, LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851, обеспечивая широкую совместимость. Два вентилятора диаметром 120 мм создают воздушный поток 78. 25 cfm при скорости 500–2000 об/мин, поддерживая оптимальную температуру и тихую работу с уровнем шума до 29. 85 дБ. Максимальная рассеиваемая мощность кулера 230 Вт позволяет эффективно охлаждать современные мощные процессоры. Основание из алюминия и меди вместе с четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм обеспечивает быстрый и эффективный теплообмен. Вентиляторы с гидравлическими подшипниками гарантируют долговечность и стабильную работу устройства. Технология прямого контакта тепловых трубок с процессором повышает эффективность охлаждения и снижает риск перегрева. Крепление на винтах и скобе разборное, что облегчает установку и обеспечивает надежную фиксацию кулера на материнской плате. В комплекте есть термопаста, а питание вентиляторов осуществляется через 4-pin разъем с поддержкой PWM и защитой от шума.
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