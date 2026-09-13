Top.Mail.Ru
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 1
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 2
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 3
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 4
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 5
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 6
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 7
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 8
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 9
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 10
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 11
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 12
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 13
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 14
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 15
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 16
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 17
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 18
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 19
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.85
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 11
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 12
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 13
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 14
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 15
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 16
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 17
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 18
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 19
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722799
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.85
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK

Кулер ID-Cooling Frozn A410 DK подходит для процессоров с сокетами AM5, AM4, LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851, обеспечивая широкую совместимость. Два вентилятора диаметром 120 мм создают воздушный поток 78. 25 cfm при скорости 500–2000 об/мин, поддерживая оптимальную температуру и тихую работу с уровнем шума до 29. 85 дБ. Максимальная рассеиваемая мощность кулера 230 Вт позволяет эффективно охлаждать современные мощные процессоры. Основание из алюминия и меди вместе с четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм обеспечивает быстрый и эффективный теплообмен. Вентиляторы с гидравлическими подшипниками гарантируют долговечность и стабильную работу устройства. Технология прямого контакта тепловых трубок с процессором повышает эффективность охлаждения и снижает риск перегрева. Крепление на винтах и скобе разборное, что облегчает установку и обеспечивает надежную фиксацию кулера на материнской плате. В комплекте есть термопаста, а питание вентиляторов осуществляется через 4-pin разъем с поддержкой PWM и защитой от шума.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.85
Развернуть
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер ID-Cooling Frozn A410 DK подходит для процессоров с сокетами AM5, AM4, LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851, обеспечивая широкую совместимость. Два вентилятора диаметром 120 мм создают воздушный поток 78. 25 cfm при скорости 500–2000 об/мин, поддерживая оптимальную температуру и тихую работу с уровнем шума до 29. 85 дБ. Максимальная рассеиваемая мощность кулера 230 Вт позволяет эффективно охлаждать современные мощные процессоры. Основание из алюминия и меди вместе с четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм обеспечивает быстрый и эффективный теплообмен. Вентиляторы с гидравлическими подшипниками гарантируют долговечность и стабильную работу устройства. Технология прямого контакта тепловых трубок с процессором повышает эффективность охлаждения и снижает риск перегрева. Крепление на винтах и скобе разборное, что облегчает установку и обеспечивает надежную фиксацию кулера на материнской плате. В комплекте есть термопаста, а питание вентиляторов осуществляется через 4-pin разъем с поддержкой PWM и защитой от шума.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 DK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...