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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret

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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714662
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
313

Описание товара Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret

Lian-Li предлагает настоящий акцент для любого корпуса — корпусной вентилятор с диаметром 120 мм. Благодаря воздушному охлаждению устройство эффективно поддерживает комфортную температуру даже при активной работе системы. Тихий и долговечный гидродинамический подшипник обеспечивает стабильную работу без лишнего шума. А стильная ARGB-подсветка не только освежит внешний вид вашего ПК, но и сделает его уникальным за счёт возможности настройки света. Один вентилятор — это идеальный вариант для точечного охлаждения и стильного апгрейда.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
34
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Страна производитель
Китай
Описание
Lian-Li предлагает настоящий акцент для любого корпуса — корпусной вентилятор с диаметром 120 мм. Благодаря воздушному охлаждению устройство эффективно поддерживает комфортную температуру даже при активной работе системы. Тихий и долговечный гидродинамический подшипник обеспечивает стабильную работу без лишнего шума. А стильная ARGB-подсветка не только освежит внешний вид вашего ПК, но и сделает его уникальным за счёт возможности настройки света. Один вентилятор — это идеальный вариант для точечного охлаждения и стильного апгрейда.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 Reverse ARGB 120х124x28 черный 4-pin 34дБ (G99.12RTL1W1B.R0) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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