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Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80)

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Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 1
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 2
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 3
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 4
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 5
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 6
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 7
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 8
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 9
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 10
Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1851, AM5, AM4, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 1
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 2
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 3
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 4
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 5
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 6
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 7
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 8
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 9
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 10
  • Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718967
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1851, AM5, AM4, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
510-2070 об/мин
Уровень шума
30.1
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х20
Вес, кг.
5.9

Описание товара Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80)

Массовая серия MAG от MSI воплощает стабильность и долговечность, способную выдержать самые интенсивные игровые сессии. Вся линейка отличается прочной конструкцией с твёрдостью, сравнимой с металлической, и отличным теплоотводом, что гарантирует стабильную работу всех критически важных игровых компонентов. Благодаря высоте всего 152 мм кулер подходит для большинства корпусов формата Mid-Tower, обеспечивая отличную совместимость без ущерба для производительности. Тепловые трубки прямого контакта обеспечивают лучшую передачу тепла за счет размещения медных тепловых трубок непосредственно на поверхности процессора. Поставляется с предварительно нанесенной термопастой для легкой установки и оптимального контакта сразу из коробки. Верхняя крышка украшена искусной лазерной гравировкой эмблемы MSI Dragon, демонстрирующей культовую детализацию и мастерство изготовления.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора MSI MAG COREFROZ AA13 WHITE (306-7ZWHA21-L80)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1851, AM5, AM4, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
510-2070 об/мин
Уровень шума
30.1
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Массовая серия MAG от MSI воплощает стабильность и долговечность, способную выдержать самые интенсивные игровые сессии. Вся линейка отличается прочной конструкцией с твёрдостью, сравнимой с металлической, и отличным теплоотводом, что гарантирует стабильную работу всех критически важных игровых компонентов. Благодаря высоте всего 152 мм кулер подходит для большинства корпусов формата Mid-Tower, обеспечивая отличную совместимость без ущерба для производительности. Тепловые трубки прямого контакта обеспечивают лучшую передачу тепла за счет размещения медных тепловых трубок непосредственно на поверхности процессора. Поставляется с предварительно нанесенной термопастой для легкой установки и оптимального контакта сразу из коробки. Верхняя крышка украшена искусной лазерной гравировкой эмблемы MSI Dragon, демонстрирующей культовую детализацию и мастерство изготовления.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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