Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения процессоров, обеспечивая надежную работу вашего компьютера. Бренд ExeGate известен своим качеством и надежностью, а данная модель оснащена вентилятором диаметром 60 мм. Эта система охлаждения использует воздушный метод, который гарантирует оптимальное отведение тепла от процессора, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильное функционирование системы. Идеально подходя для компактных сборок и тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения, кулеры ExeGate станут вашим незаменимым помощником в поддержании производительности ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитРадиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX29344...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)