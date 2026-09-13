Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1850 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1850 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х28
Вес, кг.
10.41
Описание товара Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW
ADATA XPG VENTO 120 ARGB PWM – это 120-мм корпусный вентилятор с адресной RGB-подсветкой и ШИМ-управлением (PWM), позволяющим автоматически регулировать скорость вращения. Оснащен подшипником скольжения с винтовой нарезкой для долговечности и низкого уровня шума. Работает на скорости от 300 до 1800 об/мин, обеспечивает воздушный поток до 50.27 CFM при максимальном уровне шума 29 дБ. Подключается через 4-пин PWM для питания и 3-пин ARGB для синхронизации подсветки с популярными системами управления освещением. Отличный выбор для геймерских и производительных ПК.
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1850 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
ADATA XPG VENTO 120 ARGB PWM – это 120-мм корпусный вентилятор с адресной RGB-подсветкой и ШИМ-управлением (PWM), позволяющим автоматически регулировать скорость вращения. Оснащен подшипником скольжения с винтовой нарезкой для долговечности и низкого уровня шума. Работает на скорости от 300 до 1800 об/мин, обеспечивает воздушный поток до 50.27 CFM при максимальном уровне шума 29 дБ. Подключается через 4-пин PWM для питания и 3-пин ARGB для синхронизации подсветки с популярными системами управления освещением. Отличный выбор для геймерских и производительных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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