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Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW

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Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 1
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Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 5
Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 6
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Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1850 об/мин
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  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 3
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 4
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 5
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 6
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 7
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 8
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 9
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 10
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 11
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 12
  • Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719029
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1850 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х28
Вес, кг.
10.41

Описание товара Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW

ADATA XPG VENTO 120 ARGB PWM – это 120-мм корпусный вентилятор с адресной RGB-подсветкой и ШИМ-управлением (PWM), позволяющим автоматически регулировать скорость вращения. Оснащен подшипником скольжения с винтовой нарезкой для долговечности и низкого уровня шума. Работает на скорости от 300 до 1800 об/мин, обеспечивает воздушный поток до 50.27 CFM при максимальном уровне шума 29 дБ. Подключается через 4-пин PWM для питания и 3-пин ARGB для синхронизации подсветки с популярными системами управления освещением. Отличный выбор для геймерских и производительных ПК.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор XPG VENTO120ARGBPWM3C-BKCWW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1850 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA XPG VENTO 120 ARGB PWM – это 120-мм корпусный вентилятор с адресной RGB-подсветкой и ШИМ-управлением (PWM), позволяющим автоматически регулировать скорость вращения. Оснащен подшипником скольжения с винтовой нарезкой для долговечности и низкого уровня шума. Работает на скорости от 300 до 1800 об/мин, обеспечивает воздушный поток до 50.27 CFM при максимальном уровне шума 29 дБ. Подключается через 4-пин PWM для питания и 3-пин ARGB для синхронизации подсветки с популярными системами управления освещением. Отличный выбор для геймерских и производительных ПК.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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