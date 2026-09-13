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Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A)

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Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 1
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 2
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 3
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 4
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 5
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 6
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 7
Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1350 об/мин
Уровень шума
22.4
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 6
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 7
  • Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717626
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1350 об/мин
Уровень шума
22.4
Размеры в упаковке, см
13х12х12
Вес, г.
658

Описание товара Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A)

Arctic F12 PWM - комплект из пяти 120 мм вентиляторов. Даже на низких оборотах звук работы двигателя ARCTIC едва заметен. Благодаря синусоидальному намагничиванию двигатель создаёт всего около 5% вибрации от коммутации обычного двигателя постоянного тока без фильтра. Функция ШИМ позволяет материнской плате точно управлять вентилятором на необходимой скорости. Это гарантирует необходимое охлаждение и минимизирует уровень шума. Гидродинамический подшипник оснащён масляной капсулой, которая предотвращает утечку смазки. Таким образом, этот подшипник работает так же тихо, как подшипник скольжения, но имеет значительно более длительный срок службы.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1350 об/мин
Уровень шума
22.4
Описание
Arctic F12 PWM - комплект из пяти 120 мм вентиляторов. Даже на низких оборотах звук работы двигателя ARCTIC едва заметен. Благодаря синусоидальному намагничиванию двигатель создаёт всего около 5% вибрации от коммутации обычного двигателя постоянного тока без фильтра. Функция ШИМ позволяет материнской плате точно управлять вентилятором на необходимой скорости. Это гарантирует необходимое охлаждение и минимизирует уровень шума. Гидродинамический подшипник оснащён масляной капсулой, которая предотвращает утечку смазки. Таким образом, этот подшипник работает так же тихо, как подшипник скольжения, но имеет значительно более длительный срок службы.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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