Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Arctic F12 PWM Black (ACFAN00145A)
Arctic F12 PWM - комплект из пяти 120 мм вентиляторов. Даже на низких оборотах звук работы двигателя ARCTIC едва заметен. Благодаря синусоидальному намагничиванию двигатель создаёт всего около 5% вибрации от коммутации обычного двигателя постоянного тока без фильтра. Функция ШИМ позволяет материнской плате точно управлять вентилятором на необходимой скорости. Это гарантирует необходимое охлаждение и минимизирует уровень шума. Гидродинамический подшипник оснащён масляной капсулой, которая предотвращает утечку смазки. Таким образом, этот подшипник работает так же тихо, как подшипник скольжения, но имеет значительно более длительный срок службы.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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