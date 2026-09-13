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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL)

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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 5
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 6
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 7
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 8
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717755
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х13
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL)

Кулер для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] оснащается основанием из алюминия с медным сердечником и алюминиевым радиатором. Благодаря 6 трубкам с сечением 6 мм передача тепла на радиатор для рассеивания происходит более эффективно. Башенное устройство охлаждения черного цвета подходит для ЦПУ с разъемом подключения LGA1700/1200/1150 или другим сокетом из широкого ряда. Наибольшая тепловая энергия, которую может отвести и рассеять такая система – 260 Вт. В конструкции кулера Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] использованы 2 вентилятора размером 120x120 мм. Они поддерживают регулировку рабочих оборотов через ШИМ в диапазоне 500-2000 об/мин. Частота вращения кулера зависит от нагрузки на центральный процессор, как и шумность. Устройство создает не более 29 дБ шума, что эквивалентно громкому шепоту человека.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] оснащается основанием из алюминия с медным сердечником и алюминиевым радиатором. Благодаря 6 трубкам с сечением 6 мм передача тепла на радиатор для рассеивания происходит более эффективно. Башенное устройство охлаждения черного цвета подходит для ЦПУ с разъемом подключения LGA1700/1200/1150 или другим сокетом из широкого ряда. Наибольшая тепловая энергия, которую может отвести и рассеять такая система – 260 Вт. В конструкции кулера Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] использованы 2 вентилятора размером 120x120 мм. Они поддерживают регулировку рабочих оборотов через ШИМ в диапазоне 500-2000 об/мин. Частота вращения кулера зависит от нагрузки на центральный процессор, как и шумность. Устройство создает не более 29 дБ шума, что эквивалентно громкому шепоту человека.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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