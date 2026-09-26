Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х10
Вес, г.
500
Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)
В комплекте с кулером ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu EX293439RUS идёт направляющая планка для корректной установки процессора в сокет LGA3647 Square ILM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
60
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
В комплекте с кулером ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu EX293439RUS идёт направляющая планка для корректной установки процессора в сокет LGA3647 Square ILM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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