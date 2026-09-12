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Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G)

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Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 5
Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 5
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666961
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х14
Вес, кг.
1.07

Описание товара Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AG500 WH ARGB [R-AG500-WHANMN-G] разработан для эффективного охлаждения. Он обладает теплопроводящей конструкцией, что позволяет распределить тепло внутри равномерно. Кулер оснащен улучшенным вентилятором, который работает практически бесшумно и обеспечивает максимальную производительность при минимальной скорости вращения. Это создает комфортные условия для работы. Кулер для процессора DEEPCOOL AG500 WH ARGB [R-AG500-WHANMN-G] поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора, что позволяет управлять им в режиме реального времени в зависимости от нагрузки на систему. Кроме того, он оснащен подсветкой ARGB, которая добавляет красоты и стиля системе. Эта модель оптимально подходит для игровых ПК или других вычислительных систем, где требуется мощное и эффективное охлаждение процессора.

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AG500 WH ARGB [R-AG500-WHANMN-G] разработан для эффективного охлаждения. Он обладает теплопроводящей конструкцией, что позволяет распределить тепло внутри равномерно. Кулер оснащен улучшенным вентилятором, который работает практически бесшумно и обеспечивает максимальную производительность при минимальной скорости вращения. Это создает комфортные условия для работы. Кулер для процессора DEEPCOOL AG500 WH ARGB [R-AG500-WHANMN-G] поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора, что позволяет управлять им в режиме реального времени в зависимости от нагрузки на систему. Кроме того, он оснащен подсветкой ARGB, которая добавляет красоты и стиля системе. Эта модель оптимально подходит для игровых ПК или других вычислительных систем, где требуется мощное и эффективное охлаждение процессора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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