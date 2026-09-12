Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AG500 WH ARGB [R-AG500-WHANMN-G] разработан для эффективного охлаждения. Он обладает теплопроводящей конструкцией, что позволяет распределить тепло внутри равномерно. Кулер оснащен улучшенным вентилятором, который работает практически бесшумно и обеспечивает максимальную производительность при минимальной скорости вращения. Это создает комфортные условия для работы. Кулер для процессора DEEPCOOL AG500 WH ARGB [R-AG500-WHANMN-G] поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора, что позволяет управлять им в режиме реального времени в зависимости от нагрузки на систему. Кроме того, он оснащен подсветкой ARGB, которая добавляет красоты и стиля системе. Эта модель оптимально подходит для игровых ПК или других вычислительных систем, где требуется мощное и эффективное охлаждение процессора.
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