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Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB

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Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 3
Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 4
Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 5
Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 6
Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 7
Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 8
Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 1
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 2
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 3
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 4
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 5
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 6
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 7
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 8
  • Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675619
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х21
Вес, кг.
1.14

Описание товара Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB

Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 ARGB отвечает за оптимизацию рабочей температуры ЦПУ с тепловыделением не более 220 Вт. Такая башенная система охлаждения высотой 152 мм будет актуальна во многих игровых сборках с теплонагруженным процессором. В ней применена медно-алюминиевая контактная площадка, на которую наносится слой термоинтерфейса для улучшения отвода тепла с крышки процессора. Для продуктивной передачи тепловой энергии к алюминиевому радиатору в кулере применены 4 тепловые трубки. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING FROZN A410 ARGB комплектуется вентилятором размером 120x120 мм, рассеивающим тепло. Предусмотрено посадочное место для еще одного вентилятора такой же размерности с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с управлением оборотами через ШИМ может вращаться со скоростью от 500 до 2000 об/мин.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
башня пришла целая упаковка 5+ тяжёлая очень на работоспособность ещё не проверял жду остальные комплекиухи
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
До этого стоял кулер тоже с 4 медными трубками и с мои i 5 11400f справлялся тяжко, дул горячий воздух, с данным кулером в полной нагрузке справляется на ура, процессор как лед
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Данила С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная башня Удобная инструкция, универсальный комплект для установки на разные типы мамок. Термопаста внутри, была своя, проверять не стал, в отзывах рекомендовали ей не пользоваться. На самом радиаторе есть пазы для крепления второго вентилятора, а в комплекте сами крепежи для второго вентилятора, хоть я и брал версию под один вентилятор. Мать: ASRock A520m HVS Процессор: AMD Ryzen 5 3500 До установки со стандартной башней в режиме покоя было 50-60 градусов в игре Helldivers 2 было 100-120 градусов с этой башней режим покоя 30-40 градусов Helldivers 2 50-60 градусов
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Какой-то чел

Достоинства:


Комментарий:
Другу вроде как понравилось, еще не сгорел (он его еще не ставил).
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
райзен 5 7500f холодный как айсберг в океане! при полной нагрузке в паре с матерью B850 мини от гигабайт выдает не более 76 градусов в стресс тесте Аида, поставил один куллер на вдув, другой как и полагается на выдув, так же в корпусе спереди все на вдув, сзади на выдув. топ охлаждение!!! советую!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу.Всё пришло целое и вовремя. Башня огонь
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
лучше иметь свою термопасту, что идет в комплекте некуда негодится, а так все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2025
Friren Gosling

Достоинства:


Комментарий:
процессор ryzen 7700x охлаждает хорошо выше 75 не поднимается трещит вертушка ,как ни крути ее ничего не поможет
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система охлаждения, на моем i5 13400f температура в простое 23 градуса, в нагрузке максимум 45-53 градусов.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 ARGB отвечает за оптимизацию рабочей температуры ЦПУ с тепловыделением не более 220 Вт. Такая башенная система охлаждения высотой 152 мм будет актуальна во многих игровых сборках с теплонагруженным процессором. В ней применена медно-алюминиевая контактная площадка, на которую наносится слой термоинтерфейса для улучшения отвода тепла с крышки процессора. Для продуктивной передачи тепловой энергии к алюминиевому радиатору в кулере применены 4 тепловые трубки. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING FROZN A410 ARGB комплектуется вентилятором размером 120x120 мм, рассеивающим тепло. Предусмотрено посадочное место для еще одного вентилятора такой же размерности с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с управлением оборотами через ШИМ может вращаться со скоростью от 500 до 2000 об/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
башня пришла целая упаковка 5+ тяжёлая очень на работоспособность ещё не проверял жду остальные комплекиухи
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
До этого стоял кулер тоже с 4 медными трубками и с мои i 5 11400f справлялся тяжко, дул горячий воздух, с данным кулером в полной нагрузке справляется на ура, процессор как лед
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Данила С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная башня Удобная инструкция, универсальный комплект для установки на разные типы мамок. Термопаста внутри, была своя, проверять не стал, в отзывах рекомендовали ей не пользоваться. На самом радиаторе есть пазы для крепления второго вентилятора, а в комплекте сами крепежи для второго вентилятора, хоть я и брал версию под один вентилятор. Мать: ASRock A520m HVS Процессор: AMD Ryzen 5 3500 До установки со стандартной башней в режиме покоя было 50-60 градусов в игре Helldivers 2 было 100-120 градусов с этой башней режим покоя 30-40 градусов Helldivers 2 50-60 градусов
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Какой-то чел

Достоинства:


Комментарий:
Другу вроде как понравилось, еще не сгорел (он его еще не ставил).
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
райзен 5 7500f холодный как айсберг в океане! при полной нагрузке в паре с матерью B850 мини от гигабайт выдает не более 76 градусов в стресс тесте Аида, поставил один куллер на вдув, другой как и полагается на выдув, так же в корпусе спереди все на вдув, сзади на выдув. топ охлаждение!!! советую!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу.Всё пришло целое и вовремя. Башня огонь
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
лучше иметь свою термопасту, что идет в комплекте некуда негодится, а так все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2025
Friren Gosling

Достоинства:


Комментарий:
процессор ryzen 7700x охлаждает хорошо выше 75 не поднимается трещит вертушка ,как ни крути ее ничего не поможет
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система охлаждения, на моем i5 13400f температура в простое 23 градуса, в нагрузке максимум 45-53 градусов.


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