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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413338
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black

Тонкий 92 мм корпусной вентилятор, обеспечивающий большой поток воздуха при относительно небольшом создаваемом шуме.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Тонкий 92 мм корпусной вентилятор, обеспечивающий большой поток воздуха при относительно небольшом создаваемом шуме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9X14-HS-PWM-CH.BK.S Chromax Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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