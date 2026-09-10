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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-5V-PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-5V-PWM

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-5V-PWM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413335
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
80

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-5V-PWM

Корпусной вентилятор Noctua NF-A4x10 5V PWM может стать отличным приобретением для тех пользователей, которым требуется гармоничное сочетание высокой эффективности охлаждения и низкого уровня шума.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-5V-PWM




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Корпусной вентилятор Noctua NF-A4x10 5V PWM может стать отличным приобретением для тех пользователей, которым требуется гармоничное сочетание высокой эффективности охлаждения и низкого уровня шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-5V-PWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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