Портативная колонка Marshall Acton III Cream
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Marshall Acton III Cream
Marshall Acton III — это стильная и компактная домашняя Bluetooth-колонка, которая, несмотря на свои небольшие размеры, обеспечивает мощный и насыщенный звук. Благодаря фирменному дизайну Marshall она станет не только источником качественного аудио, но и украшением интерьера. Колонка оснащена двумя динамиками и фазоинвертором, что позволяет ей выдавать мощность до 60 Вт и широкий частотный диапазон от 45 до 20 000 Гц, заполняя комнату чистым, глубоким и динамичным звучанием. Управление осуществляется с помощью удобных аналоговых ручек на корпусе, позволяющих легко настраивать громкость, тембр высоких и низких частот, а также переключать треки. Поддержка Bluetooth обеспечивает быстрое и стабильное подключение к смартфонам, планшетам и другим устройствам. Marshall Acton III — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, классический стиль и удобство использования в домашних условиях.
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