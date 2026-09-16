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Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li

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Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722742
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
800

Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li

Аккумуляторы для электроинструмента BORT представляют собой надежный источник питания для вашего оборудования. Изготовленные в Китае, эти аккумуляторы сочетают в себе высокое качество и доступную цену, что делает их отличным выбором для любителей и профессионалов. С характеристиками, которые включают в себя тип аккумулятора Li-Ion, они обеспечивают долгий срок службы и стабильную производительность. Благодаря напряжению в 21 В и емкости 2 А·ч, аккумуляторы обеспечивают продолжительную работу инструмента без необходимости частой подзарядки, что особенно удобно для интенсивного использования. Тип крепления "слайдер" обеспечивает легкую и быструю замену аккумулятора, что экономит ваше время и усилия. При весе всего в 0,4 кг, они не отягощают инструмент, сохраняя его мобильность и удобство использования. Аккумуляторы BORT – это сочетание надежности, удобства и функциональности, которое удовлетворит все ваши потребности в мобильности и мощности.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
21
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента BORT представляют собой надежный источник питания для вашего оборудования. Изготовленные в Китае, эти аккумуляторы сочетают в себе высокое качество и доступную цену, что делает их отличным выбором для любителей и профессионалов. С характеристиками, которые включают в себя тип аккумулятора Li-Ion, они обеспечивают долгий срок службы и стабильную производительность. Благодаря напряжению в 21 В и емкости 2 А·ч, аккумуляторы обеспечивают продолжительную работу инструмента без необходимости частой подзарядки, что особенно удобно для интенсивного использования. Тип крепления "слайдер" обеспечивает легкую и быструю замену аккумулятора, что экономит ваше время и усилия. При весе всего в 0,4 кг, они не отягощают инструмент, сохраняя его мобильность и удобство использования. Аккумуляторы BORT – это сочетание надежности, удобства и функциональности, которое удовлетворит все ваши потребности в мобильности и мощности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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